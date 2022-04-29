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TIMETURK / GENEL / Sedat Peker yeni video mu paylaşacak? Sedat Peker'in Twitter sayfasında dikkat çeken hareketlilik: 'Tik tak'

Sedat Peker yeni video mu paylaşacak? Sedat Peker'in Twitter sayfasında dikkat çeken hareketlilik: 'Tik tak'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sosyal medya kısıtlaması getirdiği Sedat Peker, Twitter'da profil hareketleri dikkatleri üstüne çekiyor. Peker, dün akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı. Peker’in retweet ettiği paylaşımlardan biri de “Bu kez gümbür gümbür geliyor bence” yorumu oldu. Peki, Sedat Peker yeni videolara mı başlıyor? Sedat Peker nerede? Sedat Peker video mu çekti? İşte detaylar...

39 Dakika Önce
2022-04-29 15:29:37
Sedat Peker yeni video mu paylaşacak? Sedat Peker'in Twitter sayfasında dikkat çeken hareketlilik: 'Tik tak'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sosyal medya kısıtlaması getirdiği Sedat Peker, Twitter'da profil hareketleri dikkatleri üstüne çekiyor. Peker, dün akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı. Peker'in retweet ettiği paylaşımlardan biri de “Bu kez gümbür gümbür geliyor bence” yorumu oldu. Peki, Sedat Peker yeni videolara mı başlıyor? Sedat Peker nerede? Sedat Peker video mu çekti? İşte detaylar...

Daha öncesinde çektiği videolar ile Türkiye'de gündem olan Sedat Peker, bir süre konuşulmuştu. Attığı her video sansasyonel yaratsa da Peker bir süre sonra video paylaşımında bulunmayı bırakmıştı. Hatta iddialar o kadar ilerlediki Sedat Peker'i öldü veya bir suikaste kurban gittiği bile düşünüldü. Ancak son günlerde Peker'in Twitter hareketleri dikkatleri üstüne çekiyor.

SEDAT PEKER YENİ VİDEO MU PAYLAŞACAK?

BAE'de 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Peker'e konan yasağın 'esnetileceği', hatta seçim öncesi 'konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti.

Peker, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetlemişti. Peker yine dün akşam saatlerinde de Twitter hesabından, kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı.

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Peker'in yaptığı üst üst paylaşımlar ve ‘basın danışmanı' olduğu iddia edilen Emre Olur'un yaptığı "Tik tak, tik tak…" paylaşımı yeni videoların sinyali olarak yorumlandı.

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Olur, başka bir paylaşımında ise, “Sizler, Sn. Reis Sedat PEKER'i kendiniz gibi zannediyordunuz, en büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir! Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. ‘Söz namustur…'” ifadelerine yer verdi. .

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