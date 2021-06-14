Sedat Peker yakalandı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Dubai'de olduğu iddia edilen Sedat Peker yaptığı paylaşımlarla Dubaili yetkililer tarafından evinden alındığını doğruladı. Peki Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker hangi ülkede? Suç örgütü lideri yaptığı paylaşımlarla gözaltına alındığını ve tutuklandığını yalanladı.

Sedat Peker yakalandı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Dubai'de olduğu iddia edilen Sedat Peker yaptığı paylaşımlarla Dubaili yetkililer tarafından evinden alındığını doğruladı. Peki Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker hangi ülkede? Suç örgütü lideri yaptığı paylaşımlarla gözaltına alındığını ve tutuklandığını yalanladı.

Yayınladığı videolar ile çok konuşulan Sedat Peker hakkında yeni bir idda ortaya atıldı. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada organize suç örgütü liderinin yakalandığı iddia edildi. Suç örgütü lideri Sedat peker yaptığı paylaşımlarla Dubai yetkilieri tarafından alındığını doğruladı. Peki Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı?

Sedat Peker yakalandı mı?

Suç örgütü lider Sedat Peker yakanldığı iddialarını yaptığı paylaşım ile yalanladı. Sedat Peker Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi" dedi. Peker yakandığı iddialarını yalanladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.