Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek?
Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkına Al Jazeera'dan flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. BAE'de olduğu iddia edilen Sedat Peker gözaltında alındığı iddia edildi. Peker'in avukatı 30 Kasım'da yaptığı açıklamada Sedat Peker'e 5 gündür iletişim kuramadığını belirtmişti.
2021-12-06 16:41:53
Organiz suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni iddia ortaya atıldu. Al Jazeera Sedat Peker'in durumu hakkında yeni bir iddia atıldı. Birleşik Arap emirlikleri'nde olduğı iddia edilen Sedat Peker'in burada gözaltına alındığı ve Türkiye'ye iade edilebileceği belirtildi.
Sedat Peker yakalandı mı?
Al Jazeera'de organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gözaltına alındığı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizde Peker'in BAE'de yetkililer tarafından gözaltında tutulduğu belirtildi. Haberin devamında Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Sedat Peker tutuklandı mı?
Katar merkezli haber kuruluşu El Cezire'nin iddiasına göre Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı.
Yakalam kararı çıkartılmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Reis Sedat Peker hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi" denildi.
Açıklamada, Sedat Peker ilgili yakalama kararında geçen 'Reis Sedat Peker' isminin Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir ilave yapılmadığı da belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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