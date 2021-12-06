Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek?

Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkına Al Jazeera'dan flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. BAE'de olduğu iddia edilen Sedat Peker gözaltında alındığı iddia edildi. Peker'in avukatı 30 Kasım'da yaptığı açıklamada Sedat Peker'e 5 gündür iletişim kuramadığını belirtmişti.