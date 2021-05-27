Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker son dakika gelişmesi

Sedat Peker yakalandı mı? Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilen organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkartıldığını açıkladı. Peki Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker hangi ülkede?

Sedat Peker yakalandı mı? Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilen organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkartıldığını açıkladı. Peki Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker hangi ülkede?

Sedat Peker yakalandı mı?

İddiaları ile kamuoyunu meşgul eden Sedat Peker hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Sedat Peker yakalandı mı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi." denildi. Sedat Peker şu anda yakalanmadı. Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu iddia edildi.

Sedat Peker hangi ülkede?

Sedat Peker'in Dubai'de olduğu belirlendi. Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.

Sedat Peker nerede?

Sedat Peker'in şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

"Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.

Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.

Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna "faaliyetlerinden uzaklaştığı" izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.

Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.

Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.

Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.

Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu,

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.