DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adalet Bakanlığı'ndan BAE'ye Sedat Peker girişimi
Çorum FK - Bayburt ÖİS maçını canlı izle! CANLI İZLE
Prof. Dr. Ercan: Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Metin Özkan kimdir? Metin Özkan olayı nedir? Metin Özkan nereli, kaç yaşında?
Maske zorunluluğu bitti mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı?
ABD’den Ukrayna sınırına askeri destek
Altın ve dolarda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?
50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var?
100 lira değişti mi? 100 TL'de ne değişti?
İmran Han'dan Moskova'ya sürpriz ziyaret
Dolandırıcılar, şimdi de elektrik faturaları üzerinden vatandaşları tuzaklarına düşürmeye başladı
2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen)

TIMETURK / GENEL / Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı?

Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı?

Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı? Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında dostluk rüzgarları esiyor. Türkiye aleyhine açıklamaları ile tanınan ancak son zamanlarda herhangi bir paylaşım yapmayan suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'de olduğu biliniyordu. Adalet Bakanlığı hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sedat Peker'in BAE'den Türkiye'ye iade edilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

31 Dakika Önce
2022-02-23 11:47:41
Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı?

Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı? Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında dostluk rüzgarları esiyor. Türkiye aleyhine açıklamaları ile tanınan ancak son zamanlarda herhangi bir paylaşım yapmayan suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'de olduğu biliniyordu. Adalet Bakanlığı hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sedat Peker'in BAE'den Türkiye'ye iade edilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor. Yurt dışına kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu iddia edilen Sedat Peker Türkiye aleyhinde açıklamaları ile sürekli gündeme geliyordu. YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlayan Sedat Peker ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek?

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi?

Sedat Peker'in iade talebine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş