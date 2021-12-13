Sedat Peker’le ilgili çarpıcı BAE iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun olmadığını dile getiren Nevzat Çiçek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Peker'den, aylar sonra yeni video yayımlandı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek KRT TV'de katıldığı 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında "BAE, Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum. Nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor" dedi.

Nevzat Çiçek şunları söyledi:

"BAE, Sedat Peker'e siyasi figür olarak yaklaşmıyor. Onların tabiriyle söylüyorum, Türkiye'de mafya olan, belli bir dönem hükümetle iş tutmuş bir kişinin Dubai'de olmasından memnun değiller, Dubai'nin imajına zarar verdiğini düşünüyorlar, onların ifadesiyle söylüyorum. BAE son günlerdeki yakınlaşmanın sonunda bazı isimleri serbest bıraktı, Türkiye'ye döndüler. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum."

Sedat Peker'in nereye gideceği sorusuna yanıt veren Çiçek, bazı ada ülkelerinin isimlerinin dile geldiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Sedat Peker'in önümüzdeki süreçte Dubai'den çıkma ihtimali çok yüksek. Tabi burada Sedat Peker'in de gitmek istediği ifade ediliyor, nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor.”

SEDAT PEKER'DEN AYLAR SONRA YENİ VİDEO

Öte yandan 140 Journos ekibi tarafından, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen 'Ya devlet başa' adlı belgeseli yayımlandı.

Yayına ” Devlet kimisi için çatık kaşlı ceberrut bir jandarma, kimisi için onu dalgalardan kurtaran bir sağduyu. derin devlet, kimi zaman kaza yapan bir Mercedes'in içinde, şimdi ise Facetime'da. ansızın gelen bir facetime araması. 140journos'tan “ya devlet başa” ifadeleriyle not düşüldü.

Yayınlanan belgeselde Sedat Peker'in röportajı kabul ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Peker'in ‘başımıza ne gelecek bilmiyorum” ifadeleri duyuldu. Öte yandan Peker'in masasında bulunan “Mustafa Kemal” kitabı da dikkat çekti.

“ULAN SENİN ZEKANLA ONUNKİ BİR Mİ?”

Yapılan röportajda suç örgütü lideri Sedat Peker “Herkesi rezil edeceğim. 99'dan bu yana ilaç kullanıyorum. Çocuğumun, eşimin başına silah dayadıklarında ben o ilacı bıraktım. ” “Toplumdaki insanlara hep gerilim gerilim. Gençlerin durumu iyi değil. Sen toplum olarak gençlere telefonu çıkar diyorsun. Ulan manyak. Ulan senin zekanla onunki bir mi? Adam bilgi havuzunun içine doğmuş. Vatan elden gidiyor diyorlar. Ulan gitmez. Doğdum aynı hikaye öldüm aynı hikaye.” ifadelerini kullandı.

“BU GENÇLERİN SONU İYİ DEĞİL”

“Bu adamların bu gençlerin sonu iyi değil vallahi iyi değil söylüyorum. Sen toplum olarak ne yaparsın. Diyor ki telefonunu çıkar. Yaşına saygım ulan manyak sen çocuk nasıl olur diye sana sorduklarında leylekler getiriyor diye bildiğin zamanın yarısının 3 yaşındaki çocuk hikayenin tamamını biliyor. Senin zekanla onunki bir mi?”

Kaynak: medyaradar.com, medyafaresi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.