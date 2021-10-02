'Sedat Peker'in paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in 1 Ekim'de açıklayacağı bilgilere Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kısıtlama getirildiği iddia edilerek, Peker'in başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyarıldığı öne sürüldü.