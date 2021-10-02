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TIMETURK / GENEL / 'Sedat Peker'in paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

'Sedat Peker'in paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in 1 Ekim'de açıklayacağı bilgilere Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kısıtlama getirildiği iddia edilerek, Peker'in başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

4 Saat Önce
2021-10-02 08:16:29
'Sedat Peker'in paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in BAE yönetimi tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden her şekilde paylaşım yapmasının engellendiği iddia edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Dubai yönetimi, Peker'in başka bir kişinin hesabından dahi paylaşımda bulunmasını kısıtladı.

Haberde, BAE'nin Peker'e 'ülkedeki güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşımlar yapmaması' konusunda uyardığı öne sürüldü.

Saymaz'a göre Peker'e, paylaşım yapması durumunda 'kendisinin elektronik iletişimden uzak bir yere konulacağı' bilgisi iletildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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