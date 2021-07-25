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Sedat Peker'in oğlu: Pasaportum iptal edildi

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-25 09:57:50
Sedat Peker'in oğlu: Pasaportum iptal edildi

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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini açıkladı.

Babası Sedat Peker ile yaşayan Celalhan Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir. AKP hükümeti? İçişleri bakanlığı kafasına göre pasaport silebiliyormuş. Sağol Soylu. Yazıklar olsun! Bir gün düşünüp duracaksınız . Pasaportum neden silindi diye. Aklınıza geleceğim o zaman bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Ekran Resmi 2021-07-25 09.58.26

Ekran Resmi 2021-07-25 09.58.35

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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