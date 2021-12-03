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TIMETURK / GENEL / Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı

Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir süre önce sosyal medya paylaşımlarına son vermesi büyük merak uyandırmıştı. Gazeteci Erk Acarer, twitter hesabından Sedat Peker'in nerede olduğuna dair açıklamalar yaptı.

4 Saat Önce
2021-12-03 09:26:23
Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki derilimin bitmesiyle uzun süredir bu ülkede yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iade edileceği iddiaları da gündeme gelmeye başlanmıştı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın son Türkiye ziyaretinde Saray'da ağırlanması, yapılan anlaşmalar ve görüşmeler sonrası Sedat Peker'in sosyal medyadaki paylaşımları da bir anda bitti.

Bir haftadır herhangi bir paylaşım yapmayan Sedat Peker'in nerelerde olduğunu gazeteci Erk Acarer açıkladı.

'EV HAPSİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

'"Bir haftadır Peker'den bilgi alınamıyor" diyen Acarer, "Birkaç ay önce, konuşması istenmediği için bir adaya götürülme olasılığından söz etmiştik. Bildiğimiz kadarı ile bir adaya götürülmedi ama deyim yerindeyse ada ayağına getirildi. Edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Ev hapsinde olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.'

TÜRKİYE'YE İADESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Sedat Peker'in iletişim kaynaklarının kesilmesi ile ağır bir tecrit altına alındığını belirten Acarer, "Aktarılanlar kendisi ve ailesinin durumunun iyi olduğu yönünde. Türkiye'ye iadesi gibi bir durum da söz konusu değil" dedi.

"EN FAZLA SOYLU'NUN İŞİNE YARADI"

Peker'in paylaşımlarının bir anda sona ermesinin en çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işine yaradığını ifade eden Acarer, "Şimdi bir yandan Erdoğan'a övgüler dizerek yakınlaşmaya çalışıyor, bir yandan da icraatlarını anlatıyor." diye yazdı.

İşte Erk Acarer'in o paylaşımları…

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Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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