Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: Yılmaz Günay ağır yaralandı! Yılmaz Günay kimdir? İddiaları ve açıklamaları ile sosyal medyada tartışılmaya devam eden Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Bir araç ile Sedat Peker'in evinin önüne gelen şahıslar aracın içinden kurşun yağdırdı. Saldırıda Sedat Peker'in evinde bulunan Yılmaz Günay'ın ağır yaralandığı öğrenildi.

Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: Yılmaz Günay ağır yaralandı! Yılmaz Günay kimdir? İddiaları ve açıklamaları ile sosyal medyada tartışılmaya devam eden suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Bir araç ile Sedat Peker'in evinin önüne gelen şahıslar aracın içinden kurşun yağdırdı. Saldırıda Sedat Peker'in evinde bulunan Yılmaz Günay'ın ağır yaralandığı öğrenildi.

Sedat Peker'in Beykoz'daki evine 14 Eylül'de saat sabah 09.30'da silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıya ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde araç ile evine öüne gelen şahıslar tetiğe basıyor.

Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: Yılmaz Günay ağır yaralandı!

Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti. .