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Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıda yeni gelişme

Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

9 Saat Önce
2022-09-17 08:03:50
Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıda yeni gelişme

Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ş. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ömer Ş'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak meselesinden vurduğunu tespit etmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı. Y.G'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ömer Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı. .

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