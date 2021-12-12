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TIMETURK / GENEL / Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den uzun aradan sonra ilk paylaşım

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den uzun aradan sonra ilk paylaşım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, 'Sizin için döndüm' diyerek Instagramdan günler sonra ilk paylaşımını yaptı.

2 Saat Önce
2021-12-12 09:55:20
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den uzun aradan sonra ilk paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir süredir sosyal medya paylaşımı yapması ve internet erişimlerinin engellendiği söylenen Sedat Peker ve ailesi tarafından uzun süredir paylaşım yapılmazken, Özge Peker'den ilk paylaşım geldi.

Çocuğuyla bir fotoğrafını paylaşan Özge Peker, "Bizi ve özellikle Miloş'u çok özlediniz. Her zaman yazdınız, merak ettiniz. Sizin için döndüm Instagrama yeniden. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Siz iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, bu konuyla ilgili Halk TV'de dün şu ifadeleri kullanmıştı:

Beklenti şöyleydi; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Emir Türkiye'ye geldi. Hemen arkasından da Sedat Peker'i gönderirler. Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş.

Öte yandan Saymaz, "Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta içerisinde Sedat Peker'in de içinde olduğu bir belgesel çalışması yayımlanacak" dedi.

Kaynak: indyturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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