Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi? Sedat Peker'in iddianamesi tamamlandı

Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında olduğu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre Sedat Peker için öldürmeye azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Peker'in, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'tefecilik' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından da toplam 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında olduğu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre Sedat Peker için öldürmeye azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Peker'in, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da toplam 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu iddia edilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi?

İddianamede, Peker'in Çekmeköy'de 2017'de Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Peker'in, ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da toplam 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

1990'lı yıllardan beri faal

İddianamede, 2016 yılında mahkeme kararı ile Sedat Peker'in ismini değiştirerek Reis Sedat Peker olarak kullanmaya başladığı, bu şekilde kurulan örgütün lideri olduğu, lidere bağlı hiyerarşik yapı içerisinde bölge ve alan sorumluları olan yöneticilerin bulunduğu, örgütün suç işlemek amacıyla 1990'lı yıllardan beri faal olduğu ve devamlılık gösterdiği, örgütün yapısının, üye sayısının ve kullandığı araç gereçlerin amaç suçları işlemeye elverişli olduğu belirtildi. Örgüt lideri Reis Sedat Peker'in, telefon görüşmelerine aşırı derecede dikkat ettiği ve dinlenme ihtimali olmayan programlar üzerinden örgütsel konuşmalar yaptığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Peker'in çok sayıda yağma suçundan eylemleri bulunan, geçmişte de benzer nitelikte çok sayıda suç kaydı olan ve bu şekilde Beykoz'daki villasından örgütü kuran ve yöneten kişi olduğu ifade edildi.

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