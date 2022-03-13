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TIMETURK / GENEL / Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk fotoğraf

Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk fotoğraf

Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan organize suç örgütü liderli Sedat Peker'in yeni fotoğrafı paylaşıldı.

3 Saat Önce
2022-03-13 08:57:17
Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk fotoğraf

Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili eşi Özge Peker'den yeni bir paylaşım geldi.

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra video paylaşmamış, 24 Kasım'dan bu yana ise herhangi bir tweet atmamıştı.

Eşi Özge Peker, Sedat Peker'in kızlarıyla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Peker, paylaştığı fotoğrafın altına "Baba ve koruyucu melekleri" notunu düştü.

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Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği bir yazıda, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlatmış ve Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.

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