Sedat Peker'den İlber Ortaylı paylaşımı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını belirterek, 'İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum' diye yazdı.
2021-09-09 07:10:08
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye'ye gidiyorum. Oradan da Yunanistan ve Ermenistan'a geçeceğim" dedi. Peker ayrıca, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını da belirterek, "İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı'ya havale ediyorum" diye yazdı.
"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"
"SİZİ İLBER ORTAYLI'YA HAVALE EDİYORUM"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)