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TIMETURK / GENEL / Sedat Peker'den İlber Ortaylı paylaşımı

Sedat Peker'den İlber Ortaylı paylaşımı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını belirterek, 'İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum' diye yazdı.

1 Saat Önce
2021-09-09 07:10:08
Sedat Peker'den İlber Ortaylı paylaşımı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye'ye gidiyorum. Oradan da Yunanistan ve Ermenistan'a geçeceğim" dedi. Peker ayrıca, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını da belirterek, "İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı'ya havale ediyorum" diye yazdı.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye'ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan'a geçeceğim" diye yazdı.
Ekran Resmi 2021-09-09 07.10.39

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Peker bir sonraki paylaşımında da, "Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan'la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi.
Ekran Resmi 2021-09-09 07.11.45

"SİZİ İLBER ORTAYLI'YA HAVALE EDİYORUM"

Peker, son paylaşımında, yazdıklarının 'ironi' olduğunu belirterek, "Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı'ya havale ediyorum" dedi.
Ekran Resmi 2021-09-09 07.12.40

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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