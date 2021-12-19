Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ev hapsine alındığı ve internet erişiminin yasaklandığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 'Ben buradayım' hamlesi geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun süredir haber alınamıyordu.

Türkiye'nin BAE ile ilişkilerini normalleştirmesiyle birlikte ev hapsine alındığı ve internet erişiminin yasaklandığı iddia edilen Sedat Peker'den "Ben buradayım" hamlesi geldi.



Uzun süredir sosyal medya hesabından hiçbir paylaşım yapmayan Peker, uzun süre sonra bir paylaşımı beğendi.



Peker'in Twitter hesabından, HZ. Ali ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı, "Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakın" sözlerinin not düşüldüğü paylaşımı beğendiği görüldü.

İnternete erişimi olduğu açıklanan Peker'in geçen günlerde de bir paylaşımı beğendiği fakat daha sonra kaldırdığı görülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.