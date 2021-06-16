Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı? Sedat Peker'den kim 10 bin dolar aldı?

Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı? Sedat Peker'den kim rüşvet aldı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması tazeliğini korurken konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 'Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var' demişti. Son olarak Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bildirdi. Peki 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu? Sedat Peker'den 10 bin dolar alan kişi kim?

Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı? Sedat Peker'den kim rüşvet aldı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması tazeliğini korurken konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti. Son olarak Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bildirdi. Peki 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu? Sedat Peker'den 10 bin dolar alan kişi kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir yayında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması üzerine 10 bin dolar alan siyasetçi kim soruları sorulmaya başlanmıştı. Son gelişme ile Süleyman Soylu o ismi TBMM Başkanı Şentop'a açıkladı. Peki Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı?

Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Şentop 10 bin dolar alan siyasetçini kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu. Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan kişinin ismini Mustafa Şentop'a iletti. Peki Sedat Peker'den 10 bin dolar kim aldı? Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi henüz kamuoyu ile paylaışmladı. Ancal Şentop'un ilerleyen zamanlarda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sedat Peker'den kim 10 bin dolar aldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti. Yaşanan tartışmalar sonrası Meclis Başkanı Şentop suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sormuştu. Soylu'nun görüşmede bu ismi Şentop'a ilettiği öğrenildi.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu?

Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddia edilen siyasetçinin adı henüz belli olmadı.

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