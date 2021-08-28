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TIMETURK / GENEL / Sedat Peker: 'Beni bulunduğum ülkeden kimse alamaz'

Sedat Peker: 'Beni bulunduğum ülkeden kimse alamaz'

Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda, 'Uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden kimse alamaz. 15 Temmuz'u birleşik Arap Emirlikleri finanse etti, Sedat Peker de o sebepten BAE'ye kaçtı' iddialarına ilişkin kendisinden özür dilenmesini istedi.

2 Saat Önce
2021-08-28 07:57:51
Sedat Peker: 'Beni bulunduğum ülkeden kimse alamaz'

Milyonlarca izlenen YouTube videolarına son vererek iddialarını Twitter üzerinden paylaşmaya başlayan Sedat Peker, kendisi ile ilgili bazı iddialara yine Twitter'dan yanıt verdi.

Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda, '15 Temmuz'u birleşik Arap Emirlikleri finanse etti, Sedat Peker de o sebepten BAE'ye kaçtı' iddialarına ilişkin kendisinden özür dilenmesini istedi.

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Peker, yaptığı paylaşımda "Birleşik Arap Emirlikleri'nde oturumum var, hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz. "15 Temmuz'u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti insanlarımız onların yüzünden şehit oldu Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği için haindir" diyen gazeteciler ve siyasetçiler, bu sözlerinizden dolayı benden özür dilemezseniz sizin kahpe, namussuz, şerefsiz olduğunuzu tüm dünyaya haykırmaktan geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Bulunduğu ülkeden operasyonla alınmasından korkmadığını belirten Peker; "Değil beni alacağınızı, şeyimden tavana asacağınızı bilsem de sözünden dönen namerttir. Şükürler olsun ben Meryem Ana'nın kursağında büyüdüm. Bazı namusu maaşı kadar olan gazeteciler ve siyasetçiler gibi kahpe kursağında büyümedim çok şükür. Ben hayatımın hiçbir döneminde cezaevine düşmemek için dua etmedim, ancak birçok geceler beni insanoğlunun eline düşürmemesi için Yüce Allah'ıma dualar ettim. Beni cezaevine yollamak, öldürmek belki mümkündür ama beni küçültmek asla mümkün değildir!" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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