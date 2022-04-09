Sedat Kılınç saldırıya mı uğradı? Sedat Kılınç nerede saldırıya uğradı?

MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından medya kuruluşunun ofisinden yayına geçen Azim Deniz, saldırının Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin "Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin belini büküyor" yönündeki açıklamalarının ardından parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması için parti disipline sevk edildi. Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ta Ersoy'un disipline sevk edilmesine tepki göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Partiden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, katıldığı bir televizyon programında saldırıya uğradı.

50 kişi olduğu bilgisi verilen grup program sunucusu gazeteci Azim Deniz ve konuk olan Sedat Kılınç'ı darbetti. Deniz, Kılınç'ın grup tarafından kaçırıldığını söyledi.

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