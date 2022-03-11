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Seda Sayan Evleniyor mu? Seda Sayan'dan evlilik açıklaması!

Sabah kuşaklarının vazgeçilmez ismi Seda Sayan, 14 Şubat sonrası kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinde evlilik teklifi aldığı iddiası hakkında açıklama yaptı. İddianın hızla yayılmasından sonra hayranları Seda Sayan'ın kiminle evleneceğini merak etti. Peki Seda Sayan Evleniyor mu? Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Seda Sayan evlilik açıklaması? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-11 11:23:44
Seda Sayan Evleniyor mu? Seda Sayan'dan evlilik açıklaması!

Türkiye'nin tanınan yüzlerinden Seda Sayan'ın geçtiğimiz aylarda Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası, ünlü şarkıcı tarafından reddedilmişti Konu ile ilgili önceden açıklama yapan Seda Sayan iddiaların hepsini yalanlamıştı. Ancak bu sefer daha büyük bir iddia ileri sürüldü. Seda Sayan'ın birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta aldığı evlilik teklifine 'Evet' dediği iddia edildi.

SEDA SAYAN EVLENİYOR MU?

Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce 6 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Öktem ile evlilik hazırlıklarına başladı.

'Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok'

Hakkında aşk, evlilik iddialarının hızla yayılmasının ardından Seda Sayan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı sunucularına bir ses kaydı gönderdi. Hakkındaki iddiaların tümünü yayınlayan Seda Sayan, "Her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programdaki orkestramdakisolistim. Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim. Çağlar'la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok" dedi. .

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