Seda Demir kimdir? Oyuncu Seda Demir kaç yaşında?

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, uzun bir aradan sonra ekranlara geldi. 2. Sayfa programına konuk olan Seda Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Seda Demir kimdir? Oyuncu Seda Demir kaç yaşında?