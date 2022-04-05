Seda Demir kimdir? Oyuncu Seda Demir kaç yaşında?
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, uzun bir aradan sonra ekranlara geldi. 2. Sayfa programına konuk olan Seda Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Seda Demir kimdir? Oyuncu Seda Demir kaç yaşında?
2022-04-05 12:34:07
Seda Demir, televizyon ekranlarında Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanındı. Kariyerine tiyatro oyunlarıyla devam eden Seda Demir, Survivor tecrübesi de yaşadı. Peki, Seda Demir kimdir? Oyuncu Seda Demir kaç yaşında?
Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. İlk iş deneyimi Türkiye İş Bankası reklamında rol almak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı.
Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle hayat verdi.
Genç oyuncu son olarak, 20 Mayıs'ta vizyona girecek olan "Şimdi Yandık" komedi türündeki sinema filminde rol aldı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu Seda Demir, İstanbulludur. Seda Demir çok sayıda dizide rol almıştır.
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