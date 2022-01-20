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Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?

Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman? Öğrencileri ilgilendiren çok önemli bir kararı MEB duyurdu. Seçmeli derslerini belirleyemeyen öğrencilere MEB'den iyi haber geldi. Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığı belirtildi.

27 Dakika Önce
2022-01-20 10:06:45
Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?

Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman? Öğrencileri ilgilendiren çok önemli bir kararı MEB duyurdu. Seçmeli derslerini belirleyemeyen öğrencilere MEB'den iyi haber geldi. Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi sevindiren açıklama geldi. Bilindiği üzere yoğun kar yağışı ülkemizin pek çok ilinde etkisini gösteriyor. Kar yağışları nedeniyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle MEB'de seçmeli derslerle ilgili önemli bir hamle geldi.

Seçmeli ders süresi uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli derslerin tercih süresinin uzatıldığını açıkladı.

Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?

MEB: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."

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