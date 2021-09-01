Son günlerde sıkça tartışılan seçim barajına ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında 'Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir' dedi. Peki Seçim barajı kaç oldu? Seçim barajı düştü mü? Seçim barajı yüzde 7 mi oldu?

Son günlerde sıkça tartışılan seçim barajına ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" dedi. Peki Seçim barajı kaç oldu? Seçim barajı düştü mü? Seçim barajı yüzde 7 mi oldu?

Siyaset gündeminin en tartışılan konularından bir tanesi olan seçim barajına ilişkin son günlerde peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim barajına ilşkin yaptığı açıklamada şunlarıo söyledi: "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok." Erdoğan'ın açıklamasından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi.

Seçim barajı kaç oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamda seçim barajının yüzde 7 olarak belirlendiğini açıkladı. Bahçeli, "Seçim barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" dedi.

Destici'den seçim barajı açıklaması

Cumhur İttifakı kapsamında seçim kanunu ile ilgili yapılan görüşmelerinde parti heyetlerinin iki kere AK Parti heyeti ile bu hususları görüştüğünü belirten Destici, şunları söyledi: Partimiz buradaki düşüncelerini ve fikirlerini iletti. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili önceliğimiz şu; biz demokratik temsilde adaleti, yönetimde istikrarı ve güçlü meclisi, kendi düşüncelerini mecliste tam olarak ifade edebilen ve buna göre oy kullanabilen milletvekillerinin olduğu bir meclisi ve yönetimi, yerel yönetimleri arzu ediyoruz.

Seçim barajı nedir?

Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Seçim barajı, daha önceden kanunlarla belirlenmiş oy oranlarına ulaşan partilerin mecliste temsil edilmesini sağlar, böylece siyasal görüşleri belirli çatılar altında birleştirir ve sağlıklı kararlar alınmasında, çoğunluğun fikrini temsil eden partilerin görüşleri doğrultusunda kanunların ve sistemlerin şekillendirilmesinde önemli katkı sağlayan bir uygulamadır.

12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Günümüzde, dünya ülkelerinde seçim barajı yüzde 0 ila 5 arasında değişirken, bu oranın Türkiye'de çok yüksek olması, demokrasi bakımından sorgulanmasına yol açmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.