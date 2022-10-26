Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı? Şebnem Korur Fincancı ne dedi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yaptığı başarılı operasyonları lekelemek isteyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı için yargı geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Fincancı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Fincancı katıldığı bir televizyon programında TSK'ya kimyasal silah iftirası atmıştı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile her kesimin tepkisini çeken Fincancı'ya siyasilerden de sert tepkiler gelmişti. PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına katılarak Türk ordusuna iftira atana Fincncı için yargı harekete geçti. Fincancı hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlamasıyla" gözaltına alındı.

Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı?

Şebnem Korur Fincancı ekipler tarafından gözaltına alındı. Fincancı'nın tutuklanıp tutuklanmayacağı soruşturmaya göre netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Fincancı'ya sert tepki göstermişti. Erdoğan açıklamasında "Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca, bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adı Türk'le başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve mahkemelerin vereceği kararlara göre hem bu kişi ile hem de bu kurumla ilgili adımlar atılacaktır." dedi.

Şebnem Korur Fincancı ne dedi?

Şebnem Korur Fincandı katıldığı bir yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığı iftirasını attı. Terör örgütlerinin ekmeğine bal süren açıklamaların ardından Fincancı hakkında soruşturma başaltılmıştı. Fincancı daha sonra bir açıklama daha yaparak önceki ifadelerinin arkasında olduğunu belirtmişti. Fincancı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şebnem Korur Fincancı alenen terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. .