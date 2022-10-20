Şebnem Korur Fincancı kimdir? TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ne dedi?

Şebnem Korur Fincancı kimdir? Yapığı açıklamalar ile zaman zaman gündeme gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kim olduğu merak ediliyor. İşte Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın hayatı...

Son zamanlarda açıklamaları ile gündemde olan Şebnem Korur Fincancı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. İşte Şebnem Korur Fincancı'nın hayatı ve biyografisi...

Şebnem Korur Fincancı kimdir?

Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Rasime Şebnem Korur Fincancı Ttıp doktorudur.

Rasime Şebnem Korur Fincancı Kadıköy Maarif Koleji'nin tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu.

İstanbu, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman olan Rasime Şebnem Korur Fincancı İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilir.

2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Fincancı, 20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılmaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi. 30 Haziran 2016'da, Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.

Hükümet iftiralara sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan açıklama yaparak şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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