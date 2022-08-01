Şebinkarahisar Belediye başkanı belli oldu mu? Şebinkarahisar belediye başkanı kim? Şebinkarahisar belediye başkanı hangi partiden? Geçtiğimiz hafta 51 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mektubu da okundu. Yılancı'nın vefatının ardından Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Peki Şebinkarahisar belediye başkanı seçimi ne zaman yapılacak?

Şebinkarahisar Belediye başkanı belli oldu mu? Şebinkarahisar belediye başkanı kim? Şebinkarahisar belediye başkanı hangi partiden? Geçtiğimiz hafta 51 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mektubu da okundu. Yılancı'nın vefatının ardından Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Peki Şebinkarahisar belediye başkanı seçimi ne zaman yapılacak?

Şebinkarahisar Belediye başkanı Şahin Yılancı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yılancı'nın cenazesi gözyaşları ile toprağa verildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Yılancı'nın ailesi, ilçede yaşayanlar ve çok sayıda kişi Yılancı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Şebinkarahisar Belediye başkanı belli oldu mu?

Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı henüz belli olmadı. Bir kaç gün içerisinde yapılacak oylama ile Şebinkarahisar'ın belediye başkanının belli olması bekleniyor.

Şebinkarahisar belediye başkanı kim?

29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'den ipi göğüsleyen Şahin Yılancı uzun dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Şahin Yılancı'nın vefatı üzerine yeni belediye başkanının kim olacağı sorusu günler içinde yanıt bulacak.

Şebinkarahisar belediye başkanı hangi partiden?

Şebinkarahisar Belediye Meclisinde AK Parti'nin üstünlüğünün bulunmasından yeni başkanın da AK Parti'li olmasına kesin gözüle bakılıyor. AK Parti Şebinkarahisar Belediye Meclis üyesi sayısına bakıldığında 6 Ak Parti, 3 MHP, 2 İYİ parti üyesi bulunmakta.

ŞAhin Yılancı Kimdir?

Şahin Yılancı,1971 yılında Şebinkarahisar ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini yine Şebinkarahisar'da tamamladı.

1988 yılında aile şirketinde ticaret hayatına başladı.

2001 yılında Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte aktif politikaya başladı.

2001-2002 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı,2002-2008 yılları arasında ise Ak Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde partisinden Belediye Başkan Adayı olmak üzere İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday oldu.

Şebinkarahisar halkının teveccühleriyle Belediye Başkanı seçilen Yılancı 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde yeniden aday oldu ve ikinci kez kazandı.

Şahin Yılancı evli ve üç çocuk babasıdır.

Şahin Yılancı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanı oldu