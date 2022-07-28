Sebastian Vettel Formula 1'i bıraktı mı? Vettel F1'de yarışmayacak mı? Vettel F1'den ayrıldı mı? soruları otomobil sporları severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Formula 1'in efsane pilotları arasına adını yazdırmayı başaran Vettel kariyerine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sebastian Vettel yarışları bırakma kararı aldığını açıkladı.

Sebastian Vettel Formula 1'i bıraktı mı? Vettel F1'de yarışmayacak mı? Vettel F1'den ayrıldı mı? soruları otomobil sporları severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Formula 1'in efsane pilotları arasına adını yazdırmayı başaran Vettel kariyerine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sebastian Vettel yarışları bırakma kararı aldığını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel'den gelen açıklama motor sporlarını sevenleri üzdü. Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, kariyerinde 53 grand prix ve 57 "pole" pozisyonu kazandı, 122 kez de podyuma çıkma başarısı göstermişti.

Sebastian Vettel Formula 1'i bıraktı mı?

Aston Martin adına yarışan Sebastian Vettel'den gelen açıklama F1 tutkunlarını üzdü. Vettel Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Vettel F1'de yarışmayacak mı?

Instagram hesabından açıklama yapan Sebastian Vettel şunları söyledi: "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak.''

Vettel'in kariyeri

Tecrübeli sürücü, 53 grand prix zaferiyle Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından en çok yarış kazanan sürücüler listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Vettel, en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında Hamilton (7), Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra 4. sırada bulunuyor.