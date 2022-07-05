Schengen retleri yüzde 300 artınca Türkiye harekete geçti

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte yaşadığı vize sorunu, bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunuldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.

AKPM'de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçen hafta Strazburg'da yapıldı. AKPM üyesi AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul'a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak.

Raporda, şu görüşler yer aldı:

İstenen bilgilerde ortak bir standart olmadığı belirtildi ve "Sistemdeki bilgilerin kullanımı, insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir" denildi.

Ayrıca, ret oranının 3 kat arttığına dikkat çekilen açıklamada, iş insanlarının ve ticari faaliyette bulunmak isteyenlerin de ulaşım ve konaklama sunduğu halde sorun yaşadığına vurgu yapıldı.