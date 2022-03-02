Sberbank Türkiye'de var mı? Sberbank kimin? Sberbank Türkiye'de faaliyeti ve ortaklığı var mı? Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank Avrupa pazarından çekildi. Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi. Yaşanan yeni gelişmenin ardından Sberbank'ın Türkiye'de olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sberbank Türkiye'de var mı? Sberbank Türkiye'de faaliyeti ve ortaklığı var mı? Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank Avrupa pazarından çekildi. Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi. Yaşanan yeni gelişmenin ardından Sberbank'ın Türkiye'de olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından ee çok ülkeden Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaptırımların da devreye alınmasıyla Rus ekonomisi oldukça zor günler geçiriyor. Bu aşamada Rusya'nın enbüyük bankası Sberbank'ın ise Avrupa pazarından çekildiği bildirildi. Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi. Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Sberbank Türkiye'de var mı?

2015 yılı itibarıyla bankanın 16,500 ofisi ve 250,000 çalışanı bulunmaktadır. Bankanın verilerine göre şirket 22 farklı ülkede 137 milyon bireysel müşteriye ve 1.1 milyon kurumsal müşteriye hizmet sunmaktadır. Ayrıca, 2019 yılına kadar Sberbank, Türkiye'deki DenizBank'ın ana hissedarıydı fakat Temmuz 2019'da hisselerini Dubai, BAE merkezli Emirates NBD şirketine devretti.

Sberbank Türkiye'de faaliyeti ve ortaklığı var mı?

Sberbank bir zamanlar Türkiye'de bankacılık söktöreünde yer alıyordu. Acak bir kaç yıldır Sberbank Türkiye bankacılık piyasasında yer almıyor. Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

Sberbank kimin?

Sberbank Rusya merkezli bir devlet bankasıdır.

Sberbank, 2014 yılı itibarı ile Rusya'nın en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük ve dünyanın 33. büyük bankasıdır. Rusya Millî Servet Fonu, bankanın %51'ine sahiptir. Fon adına bankayı Rus Hükümeti yönetmektedir.

Banka, 2015 yılına kadar "Rusya'nın Sberbankası" olarak biliniyordu. Sberbank'ın birçok Avrupa ülkesinde ve SSCB'den ayrılmış ülkelerde faaliyeti bulunmaktadır. 2014 yılı itibarıyla Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyüğü, Avrupa'nın ise en büyük üçüncü bankası seçilmiştir. Banka, 1991 yılında kurulmuş olup tarihi Cancrin'in 1841'deki mali reformlarına kadar gitmektedir. Bankanın merkezi Moskova'da yer almaktadır. .