Sayyanen zammı nedir? Seyyanen zam kimlere verilir?

Memur zamları gündeme geldi ve en çok konuşulan konulardan biri oldu. seyyanen zam da söylentileri sonrası 'seyyanen zammın' ne olduğu merak edilmeye başlandı. on olarak memurlardan artışa ek olarak 41,69 TL'lik ayrı bir maaş artışı yapmaları istendi. Peki seyyanen zam ne demek? İşte anlamı...

Memur-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yalçın, enflasyonun neden olduğu gelir kaybını telafi etmek için sürekli artış konusunu dile getirdi. Peki Seyyanen zammı nedir ve kime verilir?

Sayyanen zammı nedir?

Gündemde olan zam konusu merak ediliyor. Vatandaşlar Seyyanen'deki artışın anlamını sorguluyor. Kamu çalışanları da diğer dönemlerde yüzdelik zam yerine geçici zam alabilirler. Kelimenin kökeninin Arapça olduğu bilinmektedir. Seyyanen kelimesi ise eşit miktar demektir.

Belirli bir çalışan grubu için yüzde bir artış değil, eşit bir artış anlamına gelir. Yüzde artışlarında herkes maaşına göre farklı zam alıyor.

Seyyanen zam kimlere verilir?

Son zamanlarda memura ve emekliye seyyanen zam gündemde çokça yer alıyor. Seyyanen zam bütün çalışanlara eşit miktarda zam yapılması anlamına da gelmektedir. .