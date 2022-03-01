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TIMETURK / GENEL / Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri kalkacak mı? Lisede bölüm ve alan ayrımı olmayacak mı?

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri kalkacak mı? Lisede bölüm ve alan ayrımı olmayacak mı?

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri kalkacak mı? Lisede bölüm ve alan ayrımı olmayacak mı? Liselerde okuyan öğrenciler kendilerine uygun gördükleri, sayısal, sözel yada eşit ağırlık bölümlerini seçiyor. Liselerdeki bölümlere ilişkin Mahmut Özer'den önemli bir açıklama geldi.

3 Saat Önce
2022-03-01 13:47:20
Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri kalkacak mı? Lisede bölüm ve alan ayrımı olmayacak mı?

Lisede okuyan öğrenciler kendilerine bir bölüm seçmek zorunda. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Hürriyet'ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Özer, “matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkacağı” görüşünü dile getirdi.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri kalkacak mı?

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Özer, "Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız" dedi. Özer şunları söyledi "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız."

Lisede alan nasıl seçilir?

Lisede öğrenciler seçecekleri alanı iyi düşünmeleri gerekiyor. Öğrenciler istekleri ve becerileri doğrultusunda alan seçmelidir. .

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