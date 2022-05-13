Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”

Twitter hesabından, ‘Fabrikana sahip çık’ çağrısında bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tekstilkent’in kapatılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Giden ve şimdiki valimizin, bizlerin büyük çabalarıyla kurulan tekstil fabrikalarını sendikal faaliyeti bahane ederek kapatmak isteyen gruplar, gençler işsiz kalsın, silahlı askerimiz olsun derdindeler. Biz idareciler ve Ağrılılar buna müsaade etmeyeceğiz. Ağrı fabrikana sahip çık.” çağrısında bulundu.

Sayan, Tekstilken'te yaşananların içyüzünü Bülten TV'ye anlattı. Yıllardır büyük uğraşlarla firmaları bir araya getirerek, Ağrılı hemşehrileri için iş sahası oluşturduklarını belirten Başkan Sayan, son birkaç haftadır Tekstilkent'te yürütülen sendikal faaliyetlerden dolayı, özellikle yurt dışına üretim yapan 6 firmadan 2'sinin Tekstilkent'ten çekilme kararı aldıklarını ifade etti.

“SENDİKAL FAALİYETLERİN BAŞINDA

HDP MİLLETVEKİLİ ADAYI VAR”

Başkan Sayan, söz konusu sendikal faaliyetlerle ilgili yaptıkları araştırmalarda, sendika faaliyetlerini yürüten şahsın daha önce Osmaniye'den HDP milletvekili adayı gösterildiğini, eşinin de PKK üyesi olma suçundan dolayı hapis yattığını öğrendiklerini kaydetti.

Başkan Sayan, şunları söyledi:

“Biz, yıllardır büyük uğraşlarla firmaları bir araya getirdik. Uluslararası tekstil zincirlerine üretim yapan firmalar, görüşmelerimiz neticesinde Ağrı'yı seçti. Burada şu anda 2 bin kişi çalışıyor, 2 bin kişi daha işe alınacak. 4 bin kişinin ailesini de dahil ettiğinizde Tekstilkent'ten yaklaşık 20 bin kişi ekmek yiyecek. Ancak son zamanlarda, başında kendisi HDP Osmaniye milletvekili adayı olan, eşinin de PKK'dan içeride bulunduğunu öğrendiğimiz bir sendika içeri sızdı, işçileri örgütledi. Orada öyle bir sıkıntı oluşunca -biliyorsunuz sermaye korkaktır- Ağrı'dan çekilme kararı aldılar. Burada 6 firma var, ikisi uluslararası devlere üretim yapıyor. Özellikle o 2 firma çekilme kararı aldı. Biz kendimiz görüşme yaptık, araya bakanlarımızı, devlet yetkililerimizi koyduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde şimdilik firmaların kararını erteledik.”

“SENDİKAYA KARŞI DEĞİLİZ AMA AMAÇLARI

SENDİKAL FAALİYET DEĞİL”

Sendikal faaliyete karşı olmadıklarını vurgulayan Başkan Sayan, “Biz bunu dile getirince yanlış yorumluyorlar. Sendikaya karşı değiliz. Sendikal faaliyet anayasal haktır. Öyle olsa belediyemizde sendika olmazdı. Belediyemizde de daha önceki sendika işçilere yüzde 10 vaatte bulunmuştu, biz yüzde 40 veriyoruz. Bunların amacı sendikal faaliyet değil.” dedi.

“EKMEĞİN, İŞİN OLMADIĞI AĞRI HAYÂL EDİYORLAR”

Sayan, şöyle devam etti:

“Yerli sendikalar bu işle uğraşmıyor, ithal bir sendika gelmiş oraya sızmış. Onlar bu faaliyetlerde bulununca diğer sendikalar da örgütlenme yarışına girdi. Yüzde 80 gibi uçuk vaatlerle işçileri örgütlemeye çalışıyorlar. Onların amacı bizim çocuklarımızın işsiz, ekmeksiz kalıp terör örgütüne sermaye olması. Bunun için zafiyet yaratıyorlar. Ekmeğin, işin olduğu yerde terör olmaz. Bunlar, ekmeğin, işin olmadığı bir Ağrı hayâl ediyorlar. İstiyorlar ki fabrikalar kapalı kalsın, gençler teröre sermaye olsun.”

“İŞÇİLERİN ŞARTLARI ÇEVRE İLLERDEN DAHA İYİ”

Ağrı Tekstilkent'te işçilerin maaş ve özlük haklarının çevre illere göre daha tatmin edici olduğunun altını çizen Başkan Sayan, “Sendika ağaları üye kapma peşine düşmüş. Biri diyor ki bende 400 kişi var, öteki 800 kişi var. Batman'da, Mardin'de böyle bir şey yokken Ağrı'da böyle bir tutum içine giriyorlar. Bunların meselesi sendika değildir. Biz, yıllarca bunun mücadelesini verdik. Yerli firmalara dokunmuyorlar. Doğu ve Günaydoğu'daki başka Tekstilkentlerdeki aylıklardan daha tatmin edici aylıklara çalışıyor burada insanlar. Aylık 5 bin Lira Ağrı gibi işsizliğin olduğu bir yerde gençler için nimet. Aynı zamanda tüm sosyal haklarını, ikramiyelerini de alıyorlar.” diye konuştu.

“YOL YAPAN DOZERİ YAKANLAR, GENÇLERE

İŞ VEREN FABRİKAYI DA YAKAR”

Hali hazırda firmalarla görüşme sağlayarak gitmelerini engellediklerini söyleyen Başkan Savcı Sayan, yine de vatandaşları Tekstilkent'e sahip çıkmaya çağırdı. Sendikalaşma adıyla yapılanların asıl amacının teröre hizmet etmek olduğuna dikkat çeken Başkan Sayan, “Halkımızın şunu bilmesi lazım; buradaki asıl amaç Ağrı'daki iş yerlerini kapattırmaktır. Yol yapan dozeri yakan, çocukları eğiten okulu yakan zihniyet, elbette gençlere işveren fabrikayı da yakacaktır. Diğer sendikal faaliyetler işin kılıfı. Biz, sendikaya karşı değiliz ama her şeyin bir kuralı, düzeni var. Her şeyin doğru amaç üzerine inşa edilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten TV .