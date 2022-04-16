Savaşa Hayır Diyen Şarkıcı Murat Gözgü, Rusya Konserini İptal Etti

Savaşa hayır diyen barış yanlısı sanatçı Murat Gözgü’nün Rusya ve işgal altındaki Ukrayna’da yapılacak olan konserlerini iptal ettiği öğrenildi.

Mutlu bir dünyada yaşamayı hayal eden ve tüm insanları barış içinde yaşamasını savunan ünlü Şarkıcı Murat Gözgü'nün işgalin başlamasının ardından Rusya Konseri ve Rus Şarkıcı Fati Tsarikaeva ile düet çalışmasını iptal ettiği öğrenildi. Sanatçının piyasaya çıkacak olan yeni klibi ve çalışması ise gün sayıyor.

Savaşa Hayır, Tüm İnsanlar Barış İçinde Yaşamalı

Sürekli barış mesajları veren ünlü sanatçı işgalin başlamasının ardından savaşa tepki göstererek konserlerini iptal etti. Aylar öncesinde planlanan Rusya Konserleri savaşa tepki olarak iptal edildi. Yine Rusya'nın ünlü şarkıcısı ile birlikte yapılacak konser ve düette savaş nedeniyle iptal edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm insanların barış içinde yaşadığı bir dünya hayal eden sanatçının savaş sona ermeden çocuklar yuvalarına, topraklarından göç eden sivillerin Ukrayna'ya evlerine dönmeden Rusya'da konser vermeme kararı aldığı söyleniyor.

Rusya Konseri ve Düet İptal Edildi

Aylar öncesinden yurtdışı konser ve düet planlamaları yapan sanatçı Murat Gözgü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında konser tarihlerini ve yerlerini tekrar gözden geçirerek savaşta olan ülkelerdeki konserlerini askıya aldı.

Pandemi nedeniyle her sektör gibi çalışmalarına ara veren müzik sektörü de normalleşmenin başlamasıyla birlikte konser planlamaları yaptı. Özellikle yurtdışı konser planları yapan sanatçılar hem bulundukları ülkenin durumunu ve konser verecekleri ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak hareket ediyor.

2022 yılında yurtdışında onlarca konser planlaması yapan sanatçı Murat Gözgü, başta Rusya olmak üzere Ukrayna ve diğer ülkelerde de konser planlayarak tarihlerini belirledi. Özellikle yaz aylarına denk getirdiği yurt dışı konserlerinde her zaman olduğu gibi hayranlarını coşturmak ve onlara eğlenceli vakit geçirmelerine sebep olacak sevilen parçalarını seslendirmeyi düşünen sanatçının bir çalışması daha bulunuyordu.

Sanatçı yaz ayında vereceği Rusya Konseri ile Rus hayranlarını coşturacak ve pandemi nedeniyle insanların katılamadığı konserlere ulaşmalarını ve eğlenmelerini sağlayacaktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sanatçının konser planlarını yarıda bıraktı ve Murat Gözgü Rusya Konseri savaş sona erinceye kadara tarihlerine bakılmaksızın iptal edildi.

İptaller sadece konser ile sınırlı kalmadı. Rusya'nın ünlü sanatçılarından Fati Tsarikaeva ile yapacağı düeti de iptal ettiği gelen bilgiler arasında. Savaşın başlamasının ardından sanatçının Rusya'da yapacağı tüm çalışmaları iptal ettiği belirtiliyor.

Sanatçıdan Savaşa Kınama

Sanatçı Murat Gözgü savaşın başlamasının ardından gelen tepkiler üzerine aylardır hazırlık yaptığı programlarını hemen iptal etti. Adeta Ukrayna'ya aşık olan Sanatçı Murat Gözgü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayarak program yapmama kararı aldı. İnsanların barış içinde yaşayabileceğini ve dünyanın kaynaklarının tüm insanlara yeterli olacağını savunan ünlü sanatçı, işgalin durdurulmasını ve barış için ulusların gerekli adımları bir an önce atması gerektiğini söyledi.

Rus Şarkıcı İle Düet İptal

Rusça şarkı söylemeyi çok seven ve hayalinde Rus şarkıcılar ile düet yapmak olan sanatçı, savaşın ardından gelen düet teklifini de reddetti. Ruşça şarkı söylemeyi çok seven Murat Gözgü'in Ünlü Rus kadın şarkıcıdan gelen düet teklifinde çalışmaya devam etmesi bekleniyordu. Fakat Ukrayna işgali sanatçının bütün planlarını değiştirdi.

Sanatçı Gözgü'nün ünlü Rus Kadın Şarkıcı Fati Tsarikeva'dan gelen düet teklifini direkt iptal ettiğini öğrendik. Gelen kulis bilgilerine göre; Rusça şarkı söylemeyi çok seven ve Rusça şarkı söylemek ve düet yapmak için yoğun çalışarak 2022 yılı yaz aylarında Rusça klip ve konserler için planlama yaptı. Ruşça şarkılara bilinen yakınlığı nedeniyle ünlü Rus kadın şarkıcı tarafından sanatçı Murat Gözgü'ye düet yapma teklifi geldi. Yılın başında gelen teklif için gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla yaz ayları için planlama yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sanatçının hayalini yarım bıraktı. Murat Gözgü'nün Rus Kadın Şarkıcı Fati Tsarikeva ile yapacağı Rusça şarkı düetini savaş nedeniyle direkt iptal ettiğini kulis bilgisi olarak öğrendik.

Sanatçı Ukrayna Çalışmalarını İptal Etti

Sanatçı Murat Gözgü'nün 2022 yılındaki çalışmaları arasında Ukrayna ziyareti ve orada yapacağı konser ve çalışmalar da bulunuyordu. Sanatçının, Başkent Kiev'de yapmayı planladığı konserleri de iptal ettiğini yine kulis bilgisi olarak öğrendik. 2022 yılı Haziran ayına denk gelen konser ve diğer çalışmaları araya savaşın girmesi ile savaş altındaki insanlara eğlence düzenlenemeyeceği gerekçesi ile iptal edildiği belirtiliyor.

Ukrayna'yı çok seven sanatçı yine yaz aylarında konserlerle birlikte klip çekmeyi planlıyordu. Savaş, Sanatçı Murat Gözgü'nün Ukrayna'da çekeceği Türkçe klibe de engel oldu. Sanatçı Türkçe klip çekimini de iptal etti. Murat Gözgü'nün Ukrayna konseri ve Türkçe klip çekimi de savaş nedeniyle iptal edilen çalışma oldu.

Savaş Sona Ererse Konserler Başlayacak

Sanatçı zaman zaman yaptığı sosyal paylaşımlarında satır aralarında, savaşın sona ermesinin ardından çalışmaların tekrar başlayabileceğine işaret ediyor. Paylaşımlarında savaşı kınarken, Ukrayna'yı da çok sevdiğini yineliyor. Barış yanlısı sanatçının Rusça şarkı ve konser hayalleri savaşın bitmesine bağlı.

Sanatçı Murat Gözgü'nün Yeni Klibi Gün Sayıyor

Başarılı bir çalışmaya daha imza atan sanatçı Murat Gözgü'nün yeni klibi çok yakında izleyici ile buluşuyor. Netd Müzik yapımı ile piyasaya çıkacak olan yeni klip ile sanatçı yine hayranlarının gönlüne taht kuracak.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda çalışmalarına değinen sanatçı yeni çalışmasını sürpriz olarak nitelendirerek değerlendirmeyi hayranlarına bırakıp, sadece ‘başarılı bir çalışma' diyerek geçiştiriyor.

Sanatçı yine sosyal medyada yaptığı paylaşımların satır aralarında savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna Konserleri için tekrar çalışma yapabileceğini işaret ediyor. Sanatçının paylaşımları ve kulis bilgileri Rusya ve Ukrayna'da verilecek olan konserlerin savaşa tepki olarak iptal edildiği yorumlanıyor.

https://youtu.be/3W0FG1CblRE

https://open.spotify.com/track/0JwdmB3sVCGXAhLjMq1QmY?si=obL78Q9eQfOfkm8XZqlVOQ&utm_source=copy-link .