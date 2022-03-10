Dünyada elektrikli araba sektörüne yön veren Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto gizemli twiti internet aleminde gündem oldu. Satoshi Nakamoto kimdir? Satoshi Nakamoto hayat hikayesi nedir? Satoshi Nakamoto kimdir? Satoshi Nakamoto Bitcoin? Bitcoin'i Satoshi Nakamoto'mu buldu? İşte detaylar...

Uzay taşımacılığı, elektrikli araç vb. birçok sektörde öncü olmak isten Elon Musk geçenlerde attığı twit ile gündem oldu. Twittinde Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola markalarında bazi heceleri seçerek Satoshi Nakamoto, ismini bulması, birçok kişi tarafından etkileşim aldı. Gönderinin hızla paylaşılmasıyla Satoshi Nakamoto'yu merak edenler soluğu arama motorlarında aldı. Peki Elon Musk'ın bahsettiği Satoshi Nakamoto kimdir?

SATOSHİ NAKATOMO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, kripto para piyasasında Bitcoin'i tasarlayan öncü isim olarak kabul edilir. İlk blok zinciri veritabanını hazırlamış, 2010 yılına kadar gelişim süreci boyunca katkıda bulunmuştur. Kim olduğu net olarak açıklanmayan Satoshi Nakatomo'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmektedir. Ancak bazı kaynaklara göre Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

SATOSHI NAKAMOTO'NUN SERVETİ NE KADAR?

1 milyon adet Bitcoin'i olduğu iddia edilen 10 Mart 2022 yılı rakamları baz alındığında Satoshi Nakamoto'nun 38.933.000.000 dolar serveti olduğu iddia ediliyor.

İşte Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto ile ilgili yaptığı paylaşım:

.