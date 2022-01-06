Satılmış Çalışkan kimdir? TÜM EMEK DER Başkanı Satılmış Çalışkan nereli, kaç yaşında? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret öncesi Satılmış Çalışkan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Satılmış Çalışkan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanıdır.

Satılmış Çalışkan kimdir? Satılmış Çalışkan nereli, kaç yaşında? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret öncesi Satılmış Çalışkan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Satılmış Çalışkan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanıdır.

SATILMIŞ ÇALIŞKAN KİMDİR?

Satılmış Çalışkan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanıdır. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için yetkililere seslendi. Genel başkan Çalışkan, "Bizler emekliler olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Aldığımız maaşlar bizlere yetmiyor. Bin 500 TL alan emeklilerimiz var. Bu yüzden intibak yasası, sağlıkta kesilen katkı payları ve dini bayramlarda verilerin ikramiyelerin artırılması konusunda yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ HAKKINDA

1989 Yılında ihtiyaçtan Süper Emekliler Derneği olarak Ankara'da kurulan Dernek 1994 Yılı 3.ncü Genel kurulunda kısa adı TÜMEMEKDER olan TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ olarak adını değiştirilmiştir. Bu genel kuruldan sonra hızla gelişmeye ve büyümeye geçen dernek kısa zamanda demokratik sivil toplum kuruluşları arasında ön sıralarda yerini almıştır. Bugün Genel Merkez ve birçok şubede kendi binalarında hizmet vermektedir.

DERNEĞİN AMACI

Üyelerinin her türlü haklarını korumak, geliştirmek ve üyelerimizin arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

2- Üyelerinin, dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamak için her türlü hak ve menfaatlerinin korunmasına çaba harcamak,

3- Üyelerinin problemlerinin çözümlenmesinde ilgili kuruluşlar ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,

4- Avukat tutarak üyelerinin adli ve idari mahkemelerdeki işlerini takip etmek ve bu suretle haklarını korumak,

5- Öğrenci kurs ve yurtları açmak,

6- Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç üyeler için sağlık ocakları ve huzurevleri açmak,

7- Dinlenme kampları kurmak,

8- Üyelerinin sosyal ve kültürel faaliyetleri için lokaller açmak,

9- Basın aracılığıyla yayınlar yapmak, üyelerinin çıkarları yönünde ülke gündemini izleyerek gerekli noktalarda müdahil olmak,

10-Üyelerinin eğitimi için konferans, seminer ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,

Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirmek için ülke çapında yoğun bir çaba göstermekte ve üyelerine hizmeti kutsal bir görev saymaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.