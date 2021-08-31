SAS Holding kimin? SAS Holding sahibi kim? SAS Holding'de yaşanana olaylar Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Saadet zinciri şeklinde yüksek kar payı vaadi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığı iddia edilmişti. SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden kişilerce öldürülmüş ardından ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak yaşamına son vermişti.

SAS Holding kimin? SAS Holding sahibi kim? SAS Holding'de yaşanana olaylar Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Saadet zinciri şeklinde yüksek kar payı vaadi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığı iddia edilmişti. SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL'yi gasp eden kişilerce öldürülmüş ardından ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir'de bulunduğu binanın 32'nci katından aşağı atlayarak yaşamına son vermişti.

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticilerinden Sibel Koçan silahla vurulup öldürülmüş ve içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantası gasp edilmişti. Yaşanan olayın ardından Koçan'ın eski eşi ve aynı zamanda şirket yöneticisi Süleyman Aydın intihar etmişti. Yaşanan bu olayların ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddiaları gündeme gelmişti. Şirkete para verdiklerini ve paralarını alamadıklarını ileri süren mağdurlar zaman zaman holding önünde eylem yapmıştı. Bugün de şirket binası önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Süleyman Aydın'ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın'ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın evinde bulundu.

Hürriyet gazetesinin haberinde yer alan iddiya göre, Aydın'ın intihar ettiği Ataşehir'deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan'ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve “takım lideri” olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"21 Haziran'da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın'ın intihar ettiği 32'inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan'ın yanı sıra Aydın'ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu”

"Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil"

Sisteme para yatıran çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Hadi Dündar, "Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil. Bu şekilde başka kaç ev olduğunu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve İzmir'de şirkete ait tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların şimdi kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın'ın intiharı sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada çok sayıda anahtar ile önemli belgeler bulunduğunu öğrendik” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.