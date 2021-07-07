Saruhan Kızılay kimdir? Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay nereli? Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Giresun Emniyet Müdürü olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 10 ilin emniyet müdür merkeze alındı 33 ilin emniyet müdürü de değişti. Giresun'un yeni emniyet müdürü Saruhan Kızılay oldu. Vatandaşlar Saruhan Kızılay'ın kim olduğunu nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. İşte Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın hayatı ve biyografisi...

Saruhan Kızılay kimdir? Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay nereli? Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Giresun Emniyet Müdürü olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 10 ilin emniyet müdür merkeze alındı 33 ilin emniyet müdürü de değişti. Giresun'un yeni emniyet müdürü Saruhan Kızılay oldu. Vatandaşlar Saruhan Kızılay'ın kim olduğunu nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. İşte Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın hayatı ve biyografisi...

Giresun'un yeni emniyet müdürü Saruhan Kızılay oldu. Giresun'da yaşayan vatandaşlar yeni emniyet müdürlerinin kim olduğunu nereli olduğunu araştırmaya başladı. Daha önce Siirt Emniyet Müdürü olarak görev yapan Saruhan Kızılay 7 Temmuz 2021 itibari ile Giresun İl Emniyet Müdür olarak atandı. İşte Saruhan Kızılay'ın hayatı ve biyografisi...

Saruhan Kızılay kimdir?

Saruhan Kızılay 1971'de dünyaya geldi. Saruhan Kızılay ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ardından Saruhan Kızılay 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında ise Polis Akademisinden mezun olmuştur.

Saruhan Kızılay, Komiser Yardımcısı olarak Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış sırasıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Ankara Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2018 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiştir.

1999 yılında Brezilya Misyon görevini tamamlamış, 2007 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini 18.09.2017 tarihinden itibaren vekâleten yürüten Sayın Müdürümüz 27.12.2018 tarih ve 2018/262 sayılı kararname ile asaleten Siirt Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Saruhan Kızılay 7 Temmuz 2021'de Giresun İl Emniyet Müdür olarak atanmıştır.

Yurtdışında mesleki gezi ve incelemelerde bulunmuş, birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Saruhan Kızılay evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

33 ile yeni emniyet müdürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.