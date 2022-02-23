Sarp Levendoğlu kimdir? Emret Komutanım Üsteğmen Levent Yılmaz (Sarp Levendoğlu) nereli, kaç yaşında? Türkiye'de yayınlanan ve oldukça fazla izleyici kitlesine sahip olan dizileri arsında yer alan Emret Komutanım dizisinde oynayan Sarp Levendoğlu ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Aynı dizide rol alan ve bir aralar psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural açıklamasında Sarp Levendoğlu'nun kendisini ezmeye çalıştığını belirtti. Arda Kural'ın açıklamasının ardından Sarp Levendoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Sarp Levendoğlu kimdir? Emret Komutanım Üsteğmen Levent Yılmaz (Sarp Levendoğlu) nereli, kaç yaşında? Türkiye'de yayınlanan ve oldukça fazla izleyici kitlesine sahip olan dizileri arsında yer alan Emret Komutanım dizisinde oynayan Sarp Levendoğlu ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Aynı dizide rol alan ve bir aralar psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural açıklamasında Sarp Levendoğlu'nun kendisini ezmeye çalıştığını belirtti. Arda Kural'ın açıklamasının ardından Sarp Levendoğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına katılan Arda Kural'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve uzun süre tedavi gören Arda Kural zor günleri geride bıraktığını ve yeni projelerle ekranlaray yeniden döneceğini açıkladı. Sıkı bir diyete başlayan Kural, iki ayda 14 kilo veren Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu ile ilgili iddialar da geldi. Kural, Levendoğlu için "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar. Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı." dedi.

Sarp Levendoğlu kimdir?

Sarp Levendoğlu 25 Aralık 1981 yılında dünyaya geldi. 41 yaşında olan Sarp Levendoğlu oyunculuğun yanında yönetmenlik de yapmaktadır.

Sarp Levendoğlu ilk oyunculuk deneyimine altı yaşında başladı.

Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Sarp Levendoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi.

Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır.

Emret Komutanım dizisi ile adından söz ettiren Sarp Levendoğlu ile ilgili Arda Kural'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Arda Kural Sarp Levendoğlu'nun kendisini dışladığını ve üzerinde baskı kurduğunu psikolojik olarak yıkıntının o şekilde başladığını ifade etmişti.

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır.

Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmiştir. 2021 Kasım'da başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırmaktadır. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Sarp LEvendoğlu Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi ancak evlilikleri kısa sürdü ve çift 2017 yılında boşandılar.

.