Yılbaşı nedeniyle TV 8 ekranlarına konuk olan Sarp Akkaya’nın biyografisi ve katıldığı projeler seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sarp Akkaya kimdir ve kaç yaşında?

TV 8 kanalının O Ses Türkiye programına katılan Sarp Akkaya, sesiyle izleyicilerin beğenisini üzerinde topladı. Daha çok oyunculuğuyla bilinen sanatçının kim olduğu ve hangi yapımlarda yer aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Sarp Akkaya kimdir ve kaç yaşında?

13 Mayıs 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Akkaya, memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 1995'te yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başladı. Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun 2001'de oldu. Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisiyken okul arkadaşı Onur Bayraktar ile beraber "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu. Akkaya daha sonra, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanınmaya başlandı. 2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında oldu. 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle herkes tarafından tanındı . Dizinin belli başlı rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Berrak Tüzünataç, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, İsmail Filiz, Salih Kalyon gibi oyuncular rol aldı.

2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular. Sarp Akkaya, 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşırken diğer rollerde Aslı Enver, Berk Hakman ve Pelin Akil oynamıştır.

Sarp Akkaya'nın rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

1995 – Bizim Aile (Kerim) (TV Dizisi)

2004 – Ah Be İstanbul (TV Dizisi)

2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Türk Karargah Askeri) (Sinema Filmi)

2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı (Faruk) (Sinema Filmi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Servet) (TV Dizisi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)

2008 – Sürgün Hayatlar (Sadettin) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Temmuz) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Ezel (Tevfik) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Halil) (TV Dizisi)

2011 – Labirent (Bülent) (Sinema Filmi)

2012 – Suskunlar (Sarı Bilal) (TV Dizisi)

2012 – El Yazısı (Volkan) (Sinema Filmi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Atmaca) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Murat) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Recep Güldağ) (TV Dizisi)

2015 – Eksik (Sinema Filmi) 2014 – Pek Yakında (Sinema Filmi)





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