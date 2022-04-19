Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Peki Sarmalık tütüne zam mı geldi? Tütün fiyatları arttı mı? ÖTV güncellemesiyle tütün fiyatları artar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Peki Sarmalık tütüne zam mı geldi? Tütün fiyatları arttı mı? ÖTV güncellemesiyle tütün fiyatları artar mı?

Sarmalık tütüne zam mı geldi?

Cumhurbaşkanı Kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Tütün fiyatları arttı mı?

Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor. Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.

Tütün nedir?

Tütün (Nicotiana tabacum), Solanaceae (patlıcangiller) familyasından Nicotiana cinsinden yaprakları sigara yapımında kullanılan bir yıllık otsu bitki türlerine verilen ad.

Haziran-Ağustos ayları arasında pembemsi renkli çiçekler açan, 0,75-1,5 m boylarında, bir yıllık kültür bitkisidir. Gövdeleri dik, silindir şeklinde, tüylü ve yapışkanlıdır. Yapraklar sapsız veya kısa saplı, büyük oval, tüylü ve yapışkan, özel kokulu ve acı lezzetlidir. Çiçekler tepede salkım durumunda bulunurlar.

Tüp şeklinde, pembemsi-kırmızı renkli, tüylü ve beş sivri dişli çiçeklere sahiptir. Meyveleri uzunca ve oval şekilli küçük tohumludur. .