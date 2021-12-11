Sarma hazırlarken bu hataları yapmayın!

Yaprak sarma küçük büyük herkesin sevdiği bir yemektir. Özene bezene kalem gibi sarılmış sarmalar masaya konduğu gibi kapışılır ve hemen biter. Yaprak sarmanın içini hazırlamak da, yaprağını sarmak da özen ister. Peki yaprak sarma hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Sizler için araştırdık...



Yaprak sarma oldukça özen isteyen bir yemektir. Önce içi hazırlanır. Yapraklar haşlanır ve sonra ince ince sarılır. Piştiğinde evi mis gibi kokular sarar. Sofraya konduğu gibi de hızlı bir şekilde biter. Yaprak sarmaya gereken özen gösterilmezse bütün emek boşa gider.

Yaprak sarma yapılırken nelere dikkat etmek gerekir?

Zeytinyağlı bir yaprak sarma hazırlamak istiyorsanız kullanacağınız yapraklar geniş olmalıdır. Yaprakların damarları kalın olmazsa çok daha lezzetli olacaktır. Etli yaprak sarma hazırlamak isterseniz yapraklarınızı küçük seçmeniz gerekir. Bu sayede hem kıymalı harcın lezzeti daha ön plana çıkar hem de sarmalarınız tam kıvamında pişer.

Salamura asma yaprak kullanmadan önce üzerlerindeki fazla tuzdan kurtulmanız gerekir. Yaprak sarma yapmadan bir gün önce salamura yapraklarınızı su dolu bir kaba koyun ve ara ara suyunu değiştirin. Eğer suya yatırmayı unutursanız aynı gün içerisinde yaprak sarmaları sarmaya başlamadan önce salamura yaprakları ılık suda yaklaşık üç saat kadar bekletebilirsiniz. Bu yöntemi de uygulamak istemezseniz kaynattığınız suya atıp bir süre beklettikten sonra da çıkarabilirsiniz. Bu sayede sert yapraklar yumuşayacaktır.

Yaprak sarma hazırlamak için taze asma yaprakları kullanacaksanız, taze yaprakları salamura yapraklardan daha uzun süre kaynatmanız ve sıcak suda bekletmeniz gerekir. Yoksa yapraklar istediğiniz gibi yumuşamaz ve sarması zor pişirmesi ise zahmetli bir hal alır.

Yaprak sarmayı zeytinyağlı ya da etli olarak hazırlayabilir, iç harcını damak tadınıza göre ister salçalı, isterseniz de tarçınlı veya kuş üzümlü yapabilirsiniz. Fakat iç harcını hazırlarken kullandığınız yaprakların tuzluluk oranını göz önünde bulundurun. Farklı farklı iç harçlar hazırlayabilir, pirinç de bulgur da kullanabilirsiniz. Sarma için kırık pirinç kullanmanız daha lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Ayrıca pirinci önce yıkayıp suyunu süzdürmeyi de unutmayın. Bu sayede pirinçler pişerken sert kalmaz, tam kıvamında olur.

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