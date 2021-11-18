Şarkıcı Nihayet kimdir? Nihayet Elibol nereli, kaç yaşında?
Şarkıcı Nihayet kimdir? Nihayet Elibol nereli, kaç yaşında? Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş olarak adlandırılan ancak daha sonra açılan Maraş bölgesinde klip çekti. Çekilen video klip KKTC'nin kuruluş yıldönümünde yayınlandı. Maraş'ta çekilen video ile adından söz ettiren Şarkıcı Nihayet'in kim olduğu şu sıralar internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Peki KKTC'li şarkıcı Nihayet nereli? Nihayet Elibol şarkıları neler? İşte Nihayet Elibol'un hayatı ve biyografisi...
2021-11-18 11:03:22
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de yaşayan şarkıcı Nihayet'in çektiği video klip Rumların zoruna gitti. Rumlar Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet yıllardır kapalı olan ve 46 yıl sonra açılan Maraş bölgesinde video klip çekti ve bu video klibi KKTC'nin kuruluş yıldönümünde yayınladı. Bunun üzerine Rumlardan tehdit mesajları almaya başlayan Nihayet'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Nihayet Elibol'un kısaca hayatı ve biyografisi...
Şarkıcı Nihayet kimdir? (Nihayet Elibol)
KKTC'de yaşayan şarkıcı Nihayet 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta ‘Bulaman' adlı şarkısına video klip çekti.
Nihayet Elibol 17.01.1989 tarihinde dünyaya geldi.
Bekar olan Nihayet profesyonel olarak müzik işiyle uğraşıyor.
Şarkıcı Nihayet sahnede "Nini" adını kullanıyor.
Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk ve fizyoterapi eğitimi alan Nihayet Elşibol müzik kariyerine ortaokul çağında başladı.
Uzun yıllar şan dersleri alan Nihayet, rap ve reggae tarzında eserleriyle tanınıyor.
Klibini Maraş'ta çektiği ‘Bulaman' şarkısının Afro tarzı olduğunu belirten Nihayet, KKTC'nin yanısıra İstanbul'da müzik kariyerine devam ediyor konserler veriyor.
Nihayet elibol bir ropörtahında fobilerinin güvercin ve hamam böceği olduğunu açıklamıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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