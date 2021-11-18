Şarkıcı Nihayet kimdir? Nihayet Elibol nereli, kaç yaşında?

Şarkıcı Nihayet kimdir? Nihayet Elibol nereli, kaç yaşında? Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş olarak adlandırılan ancak daha sonra açılan Maraş bölgesinde klip çekti. Çekilen video klip KKTC'nin kuruluş yıldönümünde yayınlandı. Maraş'ta çekilen video ile adından söz ettiren Şarkıcı Nihayet'in kim olduğu şu sıralar internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Peki KKTC'li şarkıcı Nihayet nereli? Nihayet Elibol şarkıları neler? İşte Nihayet Elibol'un hayatı ve biyografisi...