Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı

Sanatçı Bergen'in, 33. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi. Bergen'in Mersin'deki mezarına gelen sevenleri, ünlü sanatçı için dua okuyup, kabrine çiçek bıraktı.

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, ağabeyi Mehmet Sarılmışer, yakınları ve farklı illerden gelen hayranları katıldı.

Kuran tilavetinin ardından dua okunan etkinlikte, şarkıcının mezarına çiçek bırakıldı.

Adana'dan gelen ziyaretçi Yunus Koçak, anma programına her yıl katıldığını belirterek, "Bazı sanatçılar var ki öldükten sonra da unutulmuyor. Bergen de bunlardan biri. Hala şarkıları radyolarda çalıyor" dedi.

Anma programına Kayseri'den gelen Buse Altuntaş da 4 yıldır şarkılarını dinlediği sanatçının mezarını sulayıp, dua ettiğini söyledi.

Rabia Yılmaz ise Bergen'in adının yaşatılmasına destek olmak için mezara geldiğini kaydetti.