Şarkıcı Bengü'nün bebeği antikorlu doğacak

İkinci kez anne olmaya hazırlananan ünlü şarkıcı Bengü'nün doğacak çocuğunun antikorlu olacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olan ünlülerin arasına eklenen Bengü, doğacak olan ikinci çoçuğunun antikorlu olarak dünyaya geleceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olan Bengü, bugün yaptığı açıklamada doğacak ikinci çocuğunun antikorlu olacagını açıkladı. Nişantaşı'nda görüntülenen ve basın mensuplarına demeçler veren Bengü, hamileyken aşı olduğu için gelen tepkilere yanıt vererek "3 aydan sonra öneriliyordu gönül rahatlığıyla oldum. İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak" ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİM ANTİKORLU DOĞACAK"

Aşı olmadan önce detaylı bir şekilde araştırma yaptığını aktaran Bengü, ilk 3 aydan sonra anne adaylarının koronavirüs aşısı yaptırabileceğini söyledi. 'Benimde hamileliğim 5.ci ayındaydı bende aşımı oldum' dedi. Şuana kadar kadar herhangi bir yan etki görmediğini aktaran ünlü şarkıcı, doktor kontrolünde sürecine devam ediyor. Açıklamanın devamında Bengü, konserler hakkında da bir bilgi verdi.

"AĞUSTOS AYINDA KONSERLERE BAŞLIYORUZ"

Pandemi sebebi ile uzun zamandır konserlerden uzak kaldığını söyleyen Bengü, 'son zamanlarda 2 düğünde sahneye çıktım. Yaz bitimine kada çalışmayı düşünüyorum. Ağustos ayında konserler başlıyor' dedi. İlk hamileliğinde doğuma kadar çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı, hamileliğin kendisine bir etkisi olmadığını aktardı.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORUM"

İkinci bebeklerine eşinin ismi Selim'i koyacaklarını söyleyen Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim" yanıtını verdi.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep adında bir kızı bulunuyor. 5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, önümüzdeki aylarda ikinci kez anne olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.