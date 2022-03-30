Şarkıcı Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri hayat hikayesi nedir?

Katıldığı televizyon programları ile gündem olan Ayta Sözeri, internet aleminde birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Argo kelimeleri ile ünlenen Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Zekiye Keklik'i kim canlandırmıştır? İşte detaylar...

İbo Show'un 30 Mart tarihli bölümüne konuk olan Ayta Sözeri şarkıları kadar hayatı ile de dikkat çekti. Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle tanınan Ayta Sözeri, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Zekiye Keklik karakteri ve performansıyla adından söz ettirmişti. Sözeri, içinde Sezan Aksu'nunda bulunduğu konserde şarkı söylemişti. Katıldığı televizyon programları ile gündem olan Ayta Sözeri, internet aleminde birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Argo kelimeleri ile ünlenen Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri 31 Mart 1976 tarihinde Batı Almanya'da doğmuştur. 6 yaşındayken ailesinin aldığı kararla Türkiye'ye taşınmışlardır. Anne tarafından Çerkes asıllı olan Sözeri, insan hakları aktivisti olarak tanınmaktadır. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ayta Sözeri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi almıştır. 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren ünlü, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etmiştir. En sonunda Kırmızı Oda dizisinde Zekiye Keklik karakterini canlandırmıştır.

.