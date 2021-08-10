Sarıyer'deki orman yangını neden çıktı? Sarıyer'deki yangın söndürüldü mü?
Sarıyer'deki orman yangını neden çıktı? Sarıyer'deki yangın söndürüldü mü? Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyordu. Yangınlar Güney ve Ege illerinde söndürülmeye başlandı. Ancak İstanbul'dan gelen haber herkesi endişelendirdi. İstanbul Sarıyer'de çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti.
2021-08-10 16:26:46
Sarıyer'deki orman yangını neden çıktı? Sarıyer'deki yangın söndürüldü mü? Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyordu. Yangınlar Güney ve Ege illerinde söndürülmeye başlandı. Ancak İstanbul'dan gelen haber herkesi endişelendirdi. İstanbul Sarıyer'de çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti.
İstanbul Saryır'de ormanlık alandan alevler yükseldiği bilgisi geldi. Orman yangınına ekipler hızla müdahale etti. Alevler ağaç boylarını geçtiği görülüyor.
Sarıyer'deki orman yangını neden çıktı?
Sarıyer'de çıkan orman yangınının nedeni henüz bilinmiyor. Ekipler yangının çıkış nedenini derinlemesine araştırıyor.
Söndürme çalışamaları sürüyor
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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