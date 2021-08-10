Sarıyer'deki orman yangını neden çıktı? Sarıyer'deki yangın söndürüldü mü?

Sarıyer'deki orman yangını neden çıktı? Sarıyer'deki yangın söndürüldü mü? Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyordu. Yangınlar Güney ve Ege illerinde söndürülmeye başlandı. Ancak İstanbul'dan gelen haber herkesi endişelendirdi. İstanbul Sarıyer'de çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti.