Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Sarımsak doğal bir şifa kaynağı. Turşusu yapıldığında da yemeklerin yanına çok yakışıyor. Peki doğal bir antibiyotik olan sarımsağın turşusu nasıl yapılır? Sarımsak turşusunun faydaları neler? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Sarımsak başlı başına vücudumuz için çok önemli ve faydalı bir besin kaynağıdır. Sarımsağın turşusu da çok lezzetli ve çok faydalıdır.

Sarımsak turşusunun vücudumuza faydaları neler?

Yapımı oldukça basit ve çok lezzetli olan sarımsak turşusu cildi tazeleme etkisine sahiptir. Ciltte sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer. Akciğerlerde enfeksiyon oluşumunu önler. Vücuda enerji verir. Yağ yakımını hızlandırır. Antioksidan özelliği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Felç geçirmekten vücudu korur. Sindirim sistemine çok faydalıdır ve bağırsakları korur. Mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Saçlara ve gözlere çok yararlıdır.

Sarımsak turşusu için hangi malzemeler gerekli?

Evinizde lezzetli ve şifalı sarımsak turşusu hazırlamak için yarım kilo sarımsak, iki çorba kaşığı kaya tuzu, bir çay bardağı elma sirkesi, altı yüz mililitre temiz içme suyu, bir çay kaşığı tane karabiber, iki yaprak defne yaprağına ihtiyacınız olacak. Şayet sevmiyorsanız tane karabiber ve defne yaprağı eklemeden de turşunuzu hazırlamanız mümkündür. Dilediğiniz miktarda kavanozları turşuyu kurmaya başlamadan önce temizlemeyi unutmayın.

Sarımsak turşusu nasıl kurulur?

Sarımsakları tanelerine ayırıp yarım saat kadar soğuk suyun içerisinde bekletin. Bu sayede kabukları yumuşayacak ve çok daha kolay soyulacaktır. Bekletme işlemi bittikten sonra kabukları yumuşayan sarımsakları sudan çıkarın ve soyun. Soyulmuş sarımsakları kavanozlara doldurun. Eğer tadını seviyorsanız kavanozlara defne yaprağı koyun. Daha sonra yine tadını seviyorsanız kavanozlara tane karabiberleri bölüştürün. Bu işlem de bittikten sonra her kavanoza bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyun. Tuz işlemi de bitince her kavanoza yarım çay bardağı sirke dökün ve sarımsakların üzerini geçecek kadar içme suyuyla kavanozları güzelce doldurun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra bir iki kez sallayın. Kavanozları güneş almayan gölge bir yerde bir ay bekletin. Bir ayın sonunda lezzet ve şifa deposu sarımsak turşunuz tüketilmeye hazır olacaktır. Afiyet olsun...

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