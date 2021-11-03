Sarımsak sütünü duymuş muydunuz?

Doğadaki birçok besin insan vücuduna sayısız faydalar içerir. Sarımsak da bu besinlerden biridir. Sarımsak süt ile birleştirmek kulağınıza tuhaf gelebilir. Fakat sarımsak sütü de muhteşem bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Peki sarımsak sütü neye iyi gelir? Gelin birlikte bakalım...



Sarımsak sütünü duyunca çok tuhaf karşıladığınıza eminiz. Fakat kulağa ne kadar tuhaf gelse de süt ve sarımsak bir araya gelince vücuda inanılmaz faydalar sağlıyor, adeta bir ilaca dönüşüyor.

Sarımsak sütünün vücuda ne gibi bir faydası var?

Sarımsak sütü, sarımsak ve sütün bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. sarımsak sütü sayesinde öksürük krizleri son buluyor. Boğaz ağrısı geçiyor. Kolesterol dengeleniyor. Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Sarımsak sütü düzenli tüketilirse kalp ve damar sağlığına olumlu etki ediyor. Eklem ağrıları sarımsak sütü sayesinde hafifliyor. Sarımsak sütü ayrıca uyumadan birkaç saat önce içildiğinde yorgunluğa ve uykusuzluğa iyi gelip güzel bir uygu çekmenizi sağlıyor.

Sarımsan sütünün vücuda herhangi bir zararı var mı?

Kalp rahatsızlığı gibi kronik ve ciddi bir hastalığa sahipseniz sarımsak sütünü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız veya perhiz yapıyorsanız da sarımsak sütünü tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekir. Alerjik bünyeye sahip insanlarda sarımsak sütü kötü etkiler bırakabilir, bu yüzden alerjik bünyeye sahip kişiler de sarımsak sütünü kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

Sarımsak sütünü tükettikten sonra mideniz bulanıyor ve kusuyorsanız tüketmeyi bırakmalısınız. Şikayetleriniz devam ederse mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Sarımsak sütü nasıl hazırlanır?

Sarımsak sütü hazırlamak için iki su bardağı süt, on diş sarımsak, bir su bardağı bu, bir çorba kaşığı bala ihtiyacınız olacak. Bu malzemeleri kişi sayısına göre aynı oranda artırarak hazırlamanız mümkündür.

İşe sarımsakların kabuklarını soyarak başlayın. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları yıkayın ve irice doğrayın. Şayet sarımsak aromasından çok da hoşlanmıyorsanız ve sarımsak sütünde az aroma olsun istiyorsanız sarımsak dişlerinin üzerinde hafifçe vurup çatlamasını sağlayarak kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tencereye süt, su ve sarımsakları koyun ve ocağa alın. Orta ateşte bu karışımı sürekli karıştırarak kaynatın. Güzelce kaynayan karışımı ocaktan alın ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Sarımsaklar süzüldükten sonra kalan karışımı ılınmaya bırakın. Ilınınca içerisine bal ekleyip tüketin. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.