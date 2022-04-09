Sarılmak orucu bozar mı? El ele tutuşmak ve öpüşmek orucu bozar mı? Eşlerin birbirine sarılması orucu bozar mı? Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca Müslüman yemek ve içmek dışında orucu bozacak bazı durumlardan da kaçınmak zorundadır. Kadın ve erkeğin yakınlaşmasında Ramazan ayında oruçluyken sınır olması gerekiyor. Eşlerin de aile yapısı içerisinde sarılması, el ele tutuşması ve birbirlerini öpmesinin orucu bozup bozmayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı?

Sarılmak orucu bozar mı? El ele tutuşmak ve öpüşmek orucu bozar mı? Eşlerin birbirine sarılması orucu bozar mı? Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca Müslüman yemek ve içmek dışında orucu bozacak bazı durumlardan da kaçınmak zorundadır. Kadın ve erkeğin yakınlaşmasında Ramazan ayında oruçluyken sınır olması gerekiyor. Eşlerin de aile yapısı içerisinde sarılması, el ele tutuşması ve birbirlerini öpmesinin orucu bozup bozmayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı?

Aile içinde bazen karı kocalar farkında olmadan birbirlerine yakınlaşabiliyor. Bu durumda orcun bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin pek Diyanet'ten ve İslam alimlerinden pek çok açıklama gedi. Gün içierisinde oruçluyken eşlerin birbirine sarılmasının da orucu bozup bozayacağı konusunda Diyanet'ten yapılan açıklama şu şekild;

Sarılmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında şunları belirtti: Oruçlu iken eş ve sevgili ile el ele tutuşmak ve sarılmak orucu bozmaz. Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz.

Oruçluyken el ele tutuşmak orucu bozar mı?

El ele tutuşmanın orucu bozmayacağı beliritliyor. Ancak oruçluyken kadın erkek arasında yaşanacak temasın şehvet içermemesi gerektirği beliritliyor. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hareket etmekte fayda var. Ramazan ayında oruçluyken şehvet fuygularından da arınmak gerekiyor. Bu konuda tereddüt varsa eğer el ele tutuşmamakta da fayda vardır.

Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı?

Nihat hatipoğlu konuya ilişkin yaptığı geğerlendirmelerde şunları belirtti: "Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez."

Dudaktan öpmek orucu bozar mı?

Oruçlu olan bir kimse sevgilisinin tükürüğünü, ağız suyunu yutması durumu söz konusu olduğunda, öpüşmek orucu bozar. Zaten İslam dininde tensel temasa dayalı olarak yapılan bir flört doğru olmamaktadır. Bunun neticesi olarak da oruç tutan kişilerin el ele tutuşması dahi Oruç ve ramazanın ruhu ile bağdaşmayan bir durumdur. Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu şekilde bozulan bir oruç söz konusu olduğunda kazâ ile birlikte keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirmektedir.

Öpüşürken bozulan oruç kefaret (61 gün orucu) gerektirir mi?

Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu şekilde bozulan bir oruç söz konusu olduğunda kazâ ile birlikte keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirmektedir.