Uyurken terlediğimiz için, ağzımızın suyu akabildiği için ve kafa derimizdeki yağ yüzünden yattığımız yastıklar zaman içerisinde sararabiliyor. Üstelik yastıklara taktığımız kılıflar da onları korumuyor. Kir yastığa kadar sirayet edebiliyor. Peki sararmış yastıklar nasıl temizlenmeli? Bunun bir çaresi var mı? Sizler için araştırdık...



Yastıklar evde en çok ve en uzun süre kullanılan eşyalar arasında, bu yüzden de kolaylıkla kirlenebiliyorlar. Makyaj, toz, kir, ter, ağız suyu ve vücut yağı yüzünden yastıklarımız zaman içerisinde beyaz rengini kaybediyor ve sararıyor. Üstelik taktığımız yastık kılıflarına rağmen bu durum yaşanıyor.

Birçok insan bir daha iflah olmayacağını düşündüğü için yastıkları çöpe atmayı tercih edebiliyor. Fakat sararmış yastıkları eski haline döndürmenin bir yolu var. Gelin birlikte inceleyelim...

Sararan yastıklar nasıl eski haline döndürülür?

Yastıklarınız zaman içerisinde sararıp kötü bir hal aldıysa ve temizlemek istiyorsanız, yarım su bardağı sirke, bir su bardağı eczanelerden temin edebileceğiniz oksijenli su, yarım su bardağı boraks, yarım su bardağı çamaşır deterjanına ihtiyacınız olacak.

Malzemeler çok bilindik kolayca temin edilebilir malzemelerdir. Fakat boraksı birçok insan bilmez. Boraks, su, oksijen, bor ve sodyumdan oluşan doğal bir mineraldir. Bu mineral antiseptik ve antifungal özelliktedir ve bu sayede mantar ve bakterilerin oluşturduğu problemleri ortadan kaldırır, kötü koku oluşmasını önler. Boraks güçlü ve doğal bir dezenfektandır. Boraksa temizlik ürünleri satan yerlerden veya e ticaret sitelerinden ulaşabilmeniz mümkündür.

Malzemeleri öğrendik, gelelim nasıl kullanılacağına... Öncelikle yastığınızın büyüklüğüne uygun bir leğen ayarlamanız gerekiyor. Leğenin içerisine öncelikle yastığı ve daha sonra sirkeyi, oksijenli suyu koyun. Ardından yastığın üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yastık bu şekilde en az iki üç saat beklemelidir. Yastığın her yerine suyun gelmesine dikkat etmelisiniz.

Bu beklemenin sonunda lekelerin bir kısmının çıktığını, bir kısmının ise yumuşadığını göreceksiniz. Daha sonra yastığı bu karışımın içerisinden çıkarın ve çamaşır makinesinin içerisine koyun. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne deterjanı ve boraksı koyun. Eğer verdiğimiz ölçüler fazla gelirse oranlarını azaltabilirsiniz. Çamaşır makinenizi ön yıkamalı uzun bir programda çalıştırıp yastığın güzelce yıkanmasını sağlayın. Çamaşır makinesinin kapağını açtığınızda yastığınızın tertemiz olduğunu göreceksiniz. Daha sonra yastığınızı kurutup kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

Ayrıca piyasada satılan yastık alezlerini kullanarak, yastığınızın kirlenmesini önleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.